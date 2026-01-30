Jóvenes asumen dirigencia de la Red Jóvenes por México en Acuña

Ciudad Acuña.– Un grupo de jóvenes tomó protesta como nueva dirigencia de la Red Jóvenes por México, Filial Acuña, en un acto en el que refrendaron su compromiso de continuar trabajando en favor de la juventud y del estado.

Durante el evento se contó con la presencia del dirigente estatal de la Red Jóvenes por México, Iván Terachima, quien dirigió un mensaje a los asistentes, resaltando la importancia de la participación juvenil en la vida política y social.

Nueva dirigencia juvenil en Acuña

En la ceremonia fue nombrado Antonio Cháirez Alvarado como Presidente y María Fernanda Rodríguez Martínez como Secretaria General, además de rendir protesta el resto de las y los integrantes del Comité.

Los nuevos dirigentes agradecieron a Armando Regalado, quien encabezó durante varios años la dirigencia juvenil en la región, reconociendo su labor y trayectoria.

Mensaje de apoyo del PRI

Asimismo, el Presidente del PRI en Acuña, Salvador José Cano, felicitó a la nueva dirigencia y los exhortó a continuar trabajando por el desarrollo de Coahuila.