Contactanos
Coahuila

Jóvenes asumen dirigencia de la Red Jóvenes por México en Acuña

Nueva mesa directiva refrenda su compromiso con la participación juvenil y el desarrollo del estado.

Por Angel Garcia - 30 enero, 2026 - 04:43 p.m.
Jóvenes asumen dirigencia de la Red Jóvenes por México en Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña.– Un grupo de jóvenes tomó protesta como nueva dirigencia de la Red Jóvenes por México, Filial Acuña, en un acto en el que refrendaron su compromiso de continuar trabajando en favor de la juventud y del estado.

      Durante el evento se contó con la presencia del dirigente estatal de la Red Jóvenes por México, Iván Terachima, quien dirigió un mensaje a los asistentes, resaltando la importancia de la participación juvenil en la vida política y social.

      Placeholder

      Nueva dirigencia juvenil en Acuña

      En la ceremonia fue nombrado Antonio Cháirez Alvarado como Presidente y María Fernanda Rodríguez Martínez como Secretaria General, además de rendir protesta el resto de las y los integrantes del Comité.

      Los nuevos dirigentes agradecieron a Armando Regalado, quien encabezó durante varios años la dirigencia juvenil en la región, reconociendo su labor y trayectoria.

      Placeholder

      Mensaje de apoyo del PRI

      Asimismo, el Presidente del PRI en Acuña, Salvador José Cano, felicitó a la nueva dirigencia y los exhortó a continuar trabajando por el desarrollo de Coahuila.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados