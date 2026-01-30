El seguimiento es oportuno Reparan cuadrillas de SIMARC Fugas de agua en M. Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Personal del Sistema Intermunicipal de Agua en la Región Carbonífera (SIMARC) brinda servicio oportuno a los reportes de fugas de agua que se registran en diversos sectores del Municipio de Múzquiz.

Lo anterior fue expresado por Demetrio Rosales Garza, director del departamento de agua potable, destacando que, debido a que se cuenta con tubería muy obsoleta en esta localidad y aun y cuando han realizado algunas reparaciones tanto en bombas de hídrico como en la red, ha ido aumentando la presión, es por eso que, se han observado fugas persistentes.

Externó que, de la manera más pronta, tratan de repararlas ya que lo que menos quieren es tener pérdida de agua.

Añadió que, aún hay tomas hechas con manguera que era lo que utilizaban hace ya muchos años para realizar las reparaciones, hoy, poco a poco se ha ido cambiando a tubería de PVC y de alguna manera están resolviendo poco a poco lo anterior, reconoció que es un trabajo difícil, pero no imposible.

El entrevistado informó a su vez que, los cobros por servicio de vital líquido, comenzarán a partir del mes de febrero y serán de 95 pesos mensuales, se sigue respetando el descuento para adultos mayores, pensionados y, discapacitados, atendiendo en las nuevas oficinas ubicadas sobre la calle Morelos, Número 219 al Sur en horario de 08:00 a 3:00 de la tarde.

Dicho departamento tiene un padrón de usuarios de 13 mil 300 personas, agregó por último el funcionario municipal.