Anuncia alcaldesa Plan Estratégico para Mejorar servicio de agua en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, anunció la puesta en marcha de un Plan Estratégico para optimizar el servicio de agua potable, con el objetivo de alcanzar la cobertura total en la cabecera municipal.

La edil aseguró que el proyecto está próximo a concretarse y permitirá garantizar el suministro a todas las familias de la localidad.

Acciones de la autoridad

Durante un recorrido por diversos sectores, Jiménez Gutiérrez explicó que se trabajará en el mejoramiento de las líneas generales, tanto en la zona de los minerales como en la cabecera municipal.

Con ello, se busca brindar un servicio más eficiente y atender las necesidades de los habitantes en cada uno de los sectores que forman parte de este Municipio.

La presidenta municipal reconoció que el sistema de agua y drenaje ha enfrentado dificultades debido a la falta de mantenimiento durante años. "Nuestra intención es ir mejorando el sistema de agua y drenaje, puesto que desde hace mucho tiempo no se le daba un mantenimiento adecuado; por eso se presentan fugas o colapsos en el drenaje también", señaló.

Detalles confirmados

Asimismo, agradeció el apoyo del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, por la entrega de una Unidad Vactor, herramienta que permitirá atender de manera más rápida y eficaz los problemas en la red de desagüe.

Finalmente, Jiménez Gutiérrez subrayó que la nueva maquinaria no solo beneficiará a Múzquiz, sino también a otros municipios de la Región Carbonífera.

Con estas acciones, dijo, se busca dar respuesta a una de las principales demandas de la población y avanzar hacia un servicio de agua y drenaje digno, moderno y sostenible.