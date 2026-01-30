Muere mujer tras volcadura en acceso principal a Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una mujer perdió la vida y dos jóvenes resultaron lesionados luego de la volcadura de un vehículo registrada la tarde de ayer en uno de los principales accesos a la ciudad.

El accidente en Ciudad Acuña

El accidente ocurrió sobre el bulevar Jesús María Ramón, en el cruce con la calle Néstor López, cerca de la entrada a Ciudad Acuña.

Según los primeros reportes, el vehículo involucrado fue un Dodge Challenger modelo 2015, color rojo y sin placas de circulación, el cual era conducido por Alonso, de 21 años de edad.

En el lugar del percance perdió la vida Verónica, de 50 años, quien viajaba como acompañante.

Lesionados y atención médica

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron al conductor, así como a otro acompañante identificado como Ángel, de 28 años, a un centro de salud debido a las diversas lesiones que presentaban.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.