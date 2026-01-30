Fiscalía refuerza atención Ciudadana en municipios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, encabezó la mesa de Atención Ciudadana realizada en este municipio, con el objetivo de mantener la cercanía con la población y dar respuesta a las solicitudes que se presentan en el Centro de Justicia.

Durante la jornada, Garduño Guzmán destacó que estas acciones buscan fortalecer la proximidad con la gente, atendiendo desde trámites sencillos como actas de extravío y constancias, hasta asesorías legales en materia civil y mercantil, canalizando cada caso a las instancias correspondientes para su adecuada resolución.

Acciones de la autoridad

Asimismo, se dio seguimiento a las carpetas de investigación en curso, integrando denuncias y querellas con el apoyo de coordinadores de agentes del Ministerio Público y comandantes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes trabajan en conjunto para ofrecer soluciones rápidas a los problemas planteados por los ciudadanos.

El delegado informó que en esta mesa se atendieron a 10 personas, resaltando que, pese a las bajas temperaturas registradas en la región, el flujo de usuarios en el Centro de Justicia se mantiene constante.

Además, se brindó atención a dos personas más con asuntos específicos, que fueron canalizados a las dependencias correspondientes.

Seguimiento de carpetas de investigación

Finalmente, Garduño Guzmán señaló que no se han registrado incidencias delictivas recientes, aunque se continúa con el seguimiento de carpetas y la solicitud de detenciones de personas previamente identificadas como responsables.

Subrayó que estas acciones buscan generar un vínculo más cercano con los afectados, en cumplimiento de las indicaciones del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.