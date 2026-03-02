Contactanos
Coahuila

PRI realiza jornada de descacharrización en colonia San Antonio en Ciudad Acuña

Instalan tolva y convocan a vecinos para prevenir enfermedades como el dengue en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 02 marzo, 2026 - 10:53 a.m.
      Ciudad Acuña.– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo una jornada de descacharrización en la colonia San Antonio, como parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada de calor.

      El presidente del partido, José Salvador Cano, destacó la importancia de trabajar por Acuña y atender de manera directa las necesidades de las familias, especialmente en temas relacionados con la salud pública.

      Señaló que con el incremento de las temperaturas aumentan los riesgos de enfermedades como el dengue, por lo que estas acciones tienen como objetivo erradicar posibles criaderos de mosquitos mediante la eliminación de cacharros y objetos en desuso.

      Acciones de la autoridad

      Durante la jornada se instaló una tolva para la recolección de desechos, la cual fue llenada en poco tiempo gracias a la participación activa de los vecinos del sector.

      El dirigente indicó que este tipo de actividades continuarán en otras colonias de Ciudad Acuña, con la finalidad de reducir problemas de salud que pudieran generarse y fortalecer el trabajo cercano con la comunidad.

