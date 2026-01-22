Contactanos
Capturan a pareja señalada por robos en Coahuila, los buscaban también en NL

Tras ignorar una orden de alto, una camioneta fue interceptada en la carretera 57; los ocupantes estarían vinculados con asaltos en Nuevo León y Coahuila.

Por Marco Juarez - 22 enero, 2026 - 03:12 p.m.
      Una persecución policiaca registrada la tarde de este jueves movilizó a corporaciones municipales y estatales, luego de que una pareja presuntamente relacionada con diversos robos fuera detenida tras intentar escapar hacia el sur de la ciudad.

      Los hechos iniciaron sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en las inmediaciones de la colonia 26 de Marzo, cuando elementos de la Policía de Acción y Reacción detectaron una camioneta Kia Sorento que ya se encontraba bajo investigación.

      Al marcarle el alto, el conductor desobedeció la indicación y aceleró su marcha, dando inicio a la persecución.

      Durante el trayecto se confirmó que el hombre viajaba acompañado de su pareja y de una menor de edad. El operativo concluyó en el kilómetro 235 de la carretera federal 57, a la altura del ejido Jagüey, donde los oficiales lograron cerrar el paso al vehículo.

      La camioneta salió de la cinta asfáltica y quedó varada en una zona de terracería con desnivel, situación que impidió a los tripulantes continuar con la huida. En ese punto, los agentes procedieron a la detención del hombre y la mujer, sin que se reportaran personas lesionadas.

      De manera extraoficial, se informó que ambos ya eran buscados por su posible participación en amenazas y asaltos a comercios y casetas de cobro en Nuevo León y Coahuila. Se presume que su intención era llegar al ejido Huachichil, lugar donde tienen su domicilio, para evadir la acción de la justicia.

      La menor que viajaba con ellos fue puesta bajo resguardo de las autoridades y trasladada a las instalaciones de la PRONNIF, donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones y se define su situación.

      La unidad fue asegurada y enviada a un corralón, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal conforme a los delitos que se les imputan.

