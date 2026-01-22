Para el Ciclo Escolar 2026-2027 Abre inscripciones Colegio Guadalupe Victoria

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Colegio Guadalupe Victoria anunció el inicio del proceso de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, informó la directora general de la institución, Maricela Ramírez.

La convocatoria está dirigida a padres de familia que buscan una formación integral y de calidad para sus hijos.

En entrevista, la directora destacó que el colegio ofrece una propuesta educativa basada en la formación católica y la excelencia académica, respaldada por un equipo de docentes capacitados.

Además, el plan educativo incluye el uso de plataformas virtuales, laboratorio de ciencias, tecnología y programación, así como actividades artísticas como música, danza y artes plásticas, clases de inglés, deportes y servicio de estancia infantil.

Descuentos en inscripciones

Como incentivo para las familias interesadas, la institución ofrece atractivos descuentos en las inscripciones: 25 por ciento durante el mes de enero, 20 por ciento hasta el 13 de febrero y 10 por ciento hasta el 20 de febrero. Estas promociones buscan facilitar el acceso a una educación de calidad en un entorno formativo y seguro.

Dicha información fue brindada por la autoridad educativa tras la participación destacada de la escolta del Colegio Guadalupe Victoria en la eliminatoria del Concurso de Escoltas, llevada a cabo en el Gimnasio Municipal de la zona centro de Múzquiz.

Compromiso cívico y educativo

La presencia del colegio en este evento reafirma su compromiso con la formación cívica y los valores patrios.

Finalmente, la hermana Maricela Ramírez invitó a la comunidad a conocer las instalaciones y el modelo educativo del colegio, subrayando que el compromiso con la educación va más allá del aula, al fomentar el desarrollo integral de los estudiantes en un ambiente de respeto, disciplina y valores.