En Múzquiz Aumenta precio de "boleada" Por alza en insumos dice líder

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El incremento en los costos de insumos esenciales para lustrar calzado como ceras, tintas, cepillos y cremas ha obligado a los "boleros" del Centro Histórico de Múzquiz a incrementar el precio de su servicio.

Esta medida busca mantener la rentabilidad de una actividad que, pese a los desafíos económicos, sigue siendo valorada por la comunidad en general.

Carlos Landeros, líder del gremio de aseadores de calzado en el Pueblo Mágico, explicó que, durante el año pasado e inicio de este, se registraron aumentos constantes en los precios de materiales como pintura y grasas, indispensables para ofrecer un servicio de calidad. Ante ello, el costo de la boleada pasó de 40 a 50 pesos.

"Nos vimos en la necesidad de incrementar el precio porque todo subió, pero seguimos trabajando con la misma dedicación", expresó Landeros. A pesar del ajuste, señaló que los clientes han mostrado comprensión, especialmente en esta temporada de la llamada cuesta de enero.

Actualmente, son 11 los lustradores que prestan sus servicios en el primer cuadro de la ciudad, quienes mantienen viva una tradición que combina oficio, atención al detalle y cercanía con la gente. Su presencia forma parte del paisaje cotidiano del centro histórico.

Landeros concluyó destacando que, más allá del incremento, el servicio de boleado, sigue siendo accesible y representa una forma digna de ganarse la vida. Además, invitó a la ciudadanía a seguir apoyando este oficio tradicional que aporta identidad y color a las calles de Múzquiz.