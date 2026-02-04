Riña en mercado de pulgas deja un muerto en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones para los habitantes de la ciudad, luego de que el pasado fin de semana se registrara una riña en un mercado de pulgas que dejó como saldo la muerte de un hombre.

De acuerdo con la información disponible, durante la pelea un masculino fue atacado con un arma blanca, lo que le provocó lesiones de gravedad. Debido a su estado, fue trasladado a un hospital; sin embargo, horas más tarde perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Impacto en la comunidad

El hecho ha generado inquietud entre los ciudadanos, quienes señalan que este tipo de incidentes suelen involucrar a personas presuntamente bajo los efectos de sustancias, lo que incrementa el riesgo para la población en general.

Asimismo, se ha desatado controversia debido a que algunos sectores intentan justificar o defender a quienes participan en actos violentos, situación que ha sido duramente criticada por los acuñenses.

Demandas ciudadanas

Vecinos aseguran que estos episodios se presentan con mayor frecuencia, afectando incluso la posibilidad de realizar actividades cotidianas en horarios matutinos. Ante este panorama, la principal demanda de la ciudadanía es que las autoridades impongan castigos más severos a las personas detenidas, al considerar que la falta de sanciones ejemplares propicia la reincidencia y mantiene el clima de inseguridad en la ciudad.