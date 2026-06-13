Dos hijas esperan su regreso; desaparece Juan Ramón Rodríguez Villegas en mina de Coahuila

La incertidumbre y la angustia mantienen en vilo a una familia coahuilense tras la desaparición del trabajador minero Juan Ramón Rodríguez Villegas, de 32 años de edad, quien permanece sin ser localizado luego de sufrir un accidente mientras laboraba en una mina ubicada sobre la carretera Nuevo Casas Grandes-Galeana.

A medida que transcurren las horas, las esperanzas de encontrarlo continúan vivas entre sus seres queridos. Su esposa, su madre y, sobre todo, sus dos pequeñas hijas, de 10 y 4 años de edad, aguardan noticias sobre su paradero, aferradas a la posibilidad de volver a verlo con vida.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Juan Ramón, originario de Ocampo, Coahuila, había llegado recientemente a la región en busca de mejores oportunidades laborales para sostener a su familia. De acuerdo con información proporcionada a sus familiares, apenas tenía diez días trabajando en la mina cuando ocurrió el accidente.

Los primeros reportes señalan que realizaba labores en una canastilla que presuntamente presentó una falla mecánica, provocando su caída a gran profundidad dentro de un tiro de mina donde además existe acumulación de agua.

Acciones de búsqueda y rescate

Desde el momento del incidente, corporaciones de emergencia, rescatistas especializados y personal de apoyo han desplegado diversas maniobras para intentar localizarlo; sin embargo, las condiciones de riesgo al interior del complejo minero han dificultado las labores de búsqueda y obligado a extremar precauciones para evitar nuevos accidentes.

Familiares y amigos describen a Juan Ramón como un hombre trabajador, responsable y comprometido con su hogar, cuya mayor motivación eran sus hijas, por quienes diariamente buscaba construir un mejor futuro.

Mientras las labores de rescate continúan, una esposa, una madre y dos niñas siguen esperando el momento en que Juan Ramón pueda regresar a casa.