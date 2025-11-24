Productores bloquean accesos a Ciudad Acuña; puente internacional opera sin afectaciones

Ciudad Acuña, Coah.— En respuesta a un llamado nacional del sector agrícola, productores mexicanos bloquearon este lunes las carreteras que conducen a Ciudad Acuña, afectando principalmente el acceso desde la comunidad de San Carlos. A pesar de las movilizaciones, el puente internacional y la aduana local operan con normalidad.

¿Qué ocurrió?

Durante la mañana, un simulacro de conato de incendio realizado por Protección Civil generó incertidumbre respecto a un posible cierre fronterizo; sin embargo, el cruce internacional permaneció abierto en todo momento.

Los agricultores instalaron un bloqueo pacífico para exigir mayor apoyo al campo y mejoras en las políticas públicas del sector. Hasta ahora no se ha definido una hora para la reapertura de las vías, lo que podría desencadenar afectaciones económicas debido al impacto en exportaciones y en el flujo comercial en la zona fronteriza.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades continúan monitoreando la situación, en espera de que las carreteras sean liberadas y se restablezca por completo el tránsito hacia la ciudad.