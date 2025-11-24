Santiago García destaca la labor de traileros en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Luego de realizarse la Sexta Edición del Día del Trailero, evento organizado por la Asociación de Traileros de Múzquiz y Amigos con el objetivo de reconocer la labor de los operadores de carga pesada y rendir homenaje a aquellos que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, Santiago García, representante del club, destacó la importancia de dignificar esta profesión.

El evento tuvo lugar en los terrenos de la feria Santa Rosa, donde se congregaron familias y traileros para disfrutar de una jornada llena de música en vivo y diversas actividades recreativas.

García agradeció especialmente el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, así como el apoyo logístico brindado por el ayuntamiento para la realización del festejo.

Según los organizadores, al menos 300 unidades participaron en el desfile conmemorativo, lo que refleja el arraigo y la relevancia de esta celebración en la comunidad.

La participación masiva fue posible gracias a los permisos y facilidades otorgadas por las autoridades municipales, quienes se sumaron al reconocimiento de los trabajadores del volante.

El Día del Trailero se ha consolidado como una tradición en Múzquiz, atrayendo también a operadores de municipios vecinos de la Región Carbonífera, quienes año con año se suman a esta fiesta para compartir experiencias y fortalecer la hermandad entre colegas del gremio.

La caravana inició su recorrido en el camino de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, continuando por la carretera estatal número 20 en el tramo Boquillas del Carmen–Múzquiz, para luego transitar por la arteria Niños Héroes, el Bulevar principal y concluir sin contratiempos en el punto de reunión, donde los asistentes celebraron una jornada de convivencia y reconocimiento.