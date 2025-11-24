El 10 de diciembre se llevará a cabo el Primer Informe de Gobierno en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez anunció que el próximo 10 de diciembre se llevará a cabo su Primer Informe de Gobierno, evento que tendrá lugar en las instalaciones del Club de Leones.

Aunque aún está por definirse la hora exacta, se espera una amplia participación ciudadana y de autoridades estatales, regionales y municipales.

Durante el anuncio, la edil destacó que este informe será una oportunidad para dar a conocer a la población todo el trabajo realizado durante el primer año de la administración municipal 2025-2027.

Subrayó que los logros alcanzados han sido posibles gracias al esfuerzo conjunto de su equipo de trabajo y el compromiso de los servidores públicos.

"Quiero agradecer a todos los directores, a los trabajadores de campo del ayuntamiento por el respaldo brindado creo que vamos avanzando fuertemente", expresó Jiménez Gutiérrez, al reconocer la labor de quienes han contribuido al desarrollo del municipio.

Asimismo, la presidenta municipal informó que se ha extendido una invitación al Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, a fin de contar con su presencia en el evento.

La asistencia del mandatario.