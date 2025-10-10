Impulsan mejoramiento genético del ganado con inversión de 650 MDP en Coahuila

Ciudad Acuña.– En una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno, se puso en marcha un programa de mejoramiento genético con una inversión total de 650 millones de pesos, destinado a fortalecer la calidad del ganado en el estado de Coahuila.

El esquema contempla un apoyo económico tripartito para la adquisición de sementales de alta calidad genética. El gobierno federal y estatal aportarán 17 mil 500 pesos cada uno, mientras que los productores cubrirán los 35 mil pesos restantes para completar el costo de cada ejemplar.

"Buscamos seguir trabajando para ayudar a los ganaderos y prepararnos para la apertura del mercado de exportación", señaló el gobernador durante la presentación del programa, evento en el que también se mostraron algunos de los sementales disponibles para compra.

A través de esta estrategia, se estima la distribución de cerca de mil cabezas de ganado en todo el estado, con el objetivo de impulsar la competitividad del sector pecuario local.

Los apoyos serán gestionados de forma coordinada entre la federación y el estado, en respuesta a las necesidades actuales de los productores ganaderos.