Tragedia en la autopista Premier: motociclista muere tras intentar evitar un tráiler

ALLENDE, COAHUILA. – Una salida recreativa terminó en tragedia para un grupo de motociclistas originarios de Durango, luego de que uno de sus integrantes, Martín Ruiz Cariño Rizo, de 65 años, perdiera la vida al frenar bruscamente para evitar un tráiler que se atravesó sobre la autopista Premier, a la altura del kilómetro 47.

Según el reporte, Ruiz Cariño perdió el control de su motocicleta debido al impacto del frenado, salió de la carpeta asfáltica y se estrelló contra la lateral de un puente, siendo proyectado aproximadamente 15 metros. Sus compañeros de ruta, entre ellos Juan Felipe Ramírez, intentaron auxiliarlo de inmediato, pero ya no presentaba signos vitales al momento de ser revisado.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Piedras Negras para la necropsia de ley. El grupo de motociclistas se dirigía desde la frontera de Coahuila hacia San Luis Potosí, donde tendrían una reunión de su club.

Mientras las autoridades realizaron el levantamiento del lugar y los procedimientos correspondientes, el caso ha generado llamados a extremar precauciones durante viajes recreativos, especialmente en autopistas de alto flujo vehicular.