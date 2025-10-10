Persisten dudas sobre la seguridad en Nava pese a operativos policiales

NAVA, COAHUILA. – A pesar de los esfuerzos por reforzar la seguridad, incluyendo operativos y una mayor presencia policial, vecinos de Nava aseguran que la sensación de impunidad sigue presente en la comunidad.

Recientemente, un cateo realizado en distintas zonas del municipio reveló la existencia de actividades ilícitas, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias de seguridad aplicadas por las autoridades, así como sobre la protección real que tienen los ciudadanos en sus colonias.

Habitantes subrayaron la necesidad de implementar acciones más constantes, firmes y eficaces, que permitan recuperar la confianza de la población y garantizar la tranquilidad de todos los sectores del municipio.