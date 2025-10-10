Piden vecinos de Nava mayor claridad sobre operativos de seguridad en sus colonias

NAVA, COAH. – Vecinos del municipio han manifestado su interés en recibir información más detallada sobre los operativos de seguridad que se llevan a cabo en sus colonias. Aunque se han reportado detenciones y recorridos de vigilancia, la comunidad desea conocer con mayor claridad cómo se garantiza la tranquilidad y el orden en el municipio.

Recientemente, el Mando Coordinado de Nava informó sobre la detención de Héctor "N", alias "El Toro", y Andrés "N", alias "El Chivo", presuntos responsables de robos en distintos sectores de la ciudad. Estos hechos reflejan la existencia de operativos permanentes de prevención y vigilancia, enfocados en mantener la seguridad pública.

Ciudadanos destacaron la importancia de presentar denuncias formales ante el Ministerio Público, subrayando que la participación activa de la población es fundamental para que quienes cometen delitos enfrenten consecuencias legales. Además, contar con información oportuna y colaborar con las autoridades fortalece la confianza comunitaria y contribuye a un entorno más seguro para todos.