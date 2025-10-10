Fallece joven tras salir de anexo en Arteaga, fue trasladada en la caja de una camioneta

Arteaga, Coahuila.– Un joven identificado como Luis Arturo "N", de 25 años, perdió la vida la mañana de este viernes luego de haber salido de un centro de rehabilitación en el municipio de Arteaga. Su cuerpo fue trasladado en la caja de una camioneta hasta la Clínica de Salud Municipal, sin embargo se conoce que este ya no presentaba signos vitales.

El hecho movilizó a las autoridades poco antes de las 9:00 horas, cuando se reportó una persona inconsciente afuera del Centro de Salud, ubicado sobre la calle 10 de Mayo, entre 15 de Mayo y Emiliano Zapata, en la colonia Ejidal.

Elementos de Protección Civil y paramédicos municipales acudieron de inmediato al llamado.

De acuerdo con los primeros reportes, Luis Arturo había sido internado días atrás en un Centro de Atención a las Adicciones, localizado en la colonia El Barrial. Durante su estancia presentó complicaciones de salud y fue llevado al IMSS número 1, donde recibió atención médica antes de ser regresado al anexo.

Sin embargo, durante la mañana volvió a sentirse mal, por lo que particulares lo trasladaron en una camioneta tipo Ford Ranger hacia la clínica municipal. Pese a los esfuerzos de médicos y socorristas por reanimarlo, el joven no respondió a las maniobras y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Tras el deceso, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar las causas precisas de la muerte.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.