PRONNIF inicia investigación por agresiones en escuela Silvestre Flores Adame

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia iniciará una investigación por el caso de presuntas agresiones de un alumno a sus compañeros en la escuela primaria Silvestre Flores Adame, luego de que madres de familia denunciaran públicamente conductas violentas de un estudiante de tercer grado y señalaran una posible omisión de cuidados por parte de sus padres.

La subprocuradora Martha Herrera Ramírez informó que, aunque la dependencia no recibió una queja formal, decidió actuar de oficio luego de conocer el caso tras la manifestación de los padres.

Informó que tras el conocimiento del caso, se iniciará de manera el protocolo de actuación aplicado por la PRONNIF ante las situaciones que fueron dadas a conocer por las madres de familia.

La funcionaria explicó que el primer paso será revisar si la escuela aplicó el protocolo en atención, prevención y seguimiento del riesgo escolar, las acciones que se implementaron a fin de determinar si se han aplicado de manera correcta.

La intervención de la procuraduría contemplará una investigación de campo, citatorios y entrevistas psicológicas a los integrantes de la familia, con el fin de evaluar el entorno del menor y detectar si existe alguna condición que amerite diagnóstico clínico o tratamiento especializado.

Advirtió que, en caso de comprobarse que el niño requiere atención y que los padres han desatendido recomendaciones previas, podría configurarse una vulneración de derechos u omisión y se actuaría al respecto.

"La salud no es solo atender una enfermedad física, también incluye la salud mental y conductual, por lo que si se detecta que los padres conocían de la necesidad de tratamiento y no lo han proporcionado, se considera omisión de cuidados", indicó.