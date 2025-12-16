Aumentan accidentes en Monclova

Durante la temporada decembrina, los accidentes se incrementan hasta en un 100 por ciento, advirtió el doctor Ricardo Lorejo Alvarado, director del Hospital de la Cruz Roja en Monclova, quien llamó a la población a extremar precauciones.

El médico explicó que, en estas fechas, las atenciones por emergencias se duplican, principalmente por caídas dentro del hogar, choques vehiculares y otros incidentes asociados al aumento de actividades propias de las festividades.

"Hay más reuniones familiares, mayor movilidad en la ciudad y, en general, un ambiente que favorece los descuidos. Se presentan desde caídas de niños mientras juegan en casa, hasta accidentes viales provocados por prisas o distracciones durante las compras", señaló Lorejo Alvarado.

El director del hospital detalló que el flujo vehicular se vuelve más intenso en estos días, lo que provoca que tanto automovilistas como peatones reduzcan las medidas de precaución, generando un mayor número de choques y atropellamientos.

Esta situación mantiene en alerta permanente a los cuerpos de emergencia, incluidos bomberos, paramédicos y personal de la Cruz Roja, quienes refuerzan su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

A pesar del incremento en las urgencias, el Hospital de la Cruz Roja en Monclova cuenta con personal médico capacitado y suficiente para atender los casos que se presenten durante la temporada. "No obstante, lo más importante es la prevención. Evitar riesgos innecesarios, manejar con precaución y disfrutar las fiestas de manera responsable puede hacer la diferencia", puntualizó.