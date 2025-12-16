Juzgado en Coahuila exige a AHMSA aclarar depósito de 5 millones

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles advirtió al síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) que podría ser sancionado con una multa si no aclara, en un plazo de tres días, la finalidad de un billete de depósito por 5 millones 318 mil 600 pesos presentado como garantía dentro del procedimiento judicial.

De acuerdo con un acuerdo emitido el 12 de diciembre, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez exhibió dicha garantía sin que existiera un requerimiento previo expreso para ello, por lo que el juzgado le ordenó precisar el objeto del depósito, bajo apercibimiento de aplicar una medida de apremio conforme a la Ley de Concursos Mercantiles.

En el mismo documento, el órgano jurisdiccional informó que el síndico deberá integrar nuevas sentencias laborales al proceso de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, luego de que el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, notificara una resolución condenatoria contra AHMSA por el pago de diversas prestaciones a un trabajador.

Asimismo, el juzgado tuvo por cumplido un requerimiento previo tras la presentación de la manifestación bajo protesta de decir verdad, en la que se establece la inexistencia de vínculos patrimoniales o familiares entre la empresa Química Magna, S.A. de C.V., sus representantes y la comerciante AHMSA, lo que dejó sin efectos un apercibimiento decretado con anterioridad.

Finalmente, el acuerdo judicial aclara que no existe renuncia de la jueza Ruth Haggi Huerta García, quien continúa en funciones como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana.