Arranca pago de programas federales en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Dio inicio la entrega de apoyos correspondientes al bimestre mayo-junio de los programas federales dirigidos a beneficiarios que cuentan con tarjeta, informó la autoridad local.

Programas de apoyo en Ciudad Acuña

Entre los programas contemplados en esta etapa se encuentran Adulto Mayor, Mujeres Bienestar, Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. A pesar del inicio de las campañas políticas, las entregas continuarán con normalidad, por lo que se exhorta a los beneficiarios a consultar el calendario publicado para retirar sus recursos.

Llamado a las familias

Las autoridades hicieron un llamado a las familias para aprovechar estos apoyos, cuyo objetivo es fortalecer el bienestar económico de los sectores más vulnerables en la región.