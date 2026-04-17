Se realiza premiación del Novillo Gordo en la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026

MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de la Expoasis Ganadera Múzquiz 2026, se llevó a cabo la tradicional premiación del Novillo Gordo, evento que contó con la destacada presencia del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas; la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez; y el presidente de la Asociación Ganadera, Apolinar Guajardo.

La alcaldesa destacó la gran participación de los productores locales, subrayando que este evento reconoce el esfuerzo y la dedicación de los ganaderos de la región. Asimismo, se realizó la subasta de ganado, fortaleciendo la actividad económica del sector.

Durante el evento, el Gobernador dio inicio al Programa de Mejoramiento Genético 2026, una iniciativa clave para impulsar el desarrollo y la calidad del ganado en el municipio. Además, se anunciaron las mejoras al centro de subasta ganadera, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo esta importante actividad productiva.

En esta edición de la Expoasis Ganadera, también se reconoció a los mejores ejemplares con la premiación del Becerro Gordo, consolidando una tradición que enaltece la calidad del ganado de la región. Autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno permite fortalecer las tradiciones y avanzar con rumbo firme, apoyando a los ganaderos coahuilenses que, con orgullo y dedicación, producen el mejor ganado de México.