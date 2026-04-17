Llegan capacitadores asiáticos a Monclova: nuevas oportunidades laborales

Llegan a Monclova 60 capacitadores asiáticos como parte del arranque de operaciones y procesos de contratación de tres empresas del ramo automotriz, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

De acuerdo con el edil, estas visitas forman parte de la etapa inicial de instalación y capacitación de personal en industrias como Dual, Doosung Tech y Yura Harness, las cuales iniciarán contrataciones masivas durante mayo, junio y julio.

"Ya hay muchas personas asiáticas en nuestra región, que incluso se pueden observar en distintos centros de convivencia durante sus tiempos libres. Están aquí para establecer los primeros procesos de estas empresas", señaló.

El alcalde detalló que son tres las empresas que iniciarían procesos de contratación, mientras que otras tres estarían listas para arrancar en un plazo de tres a cuatro meses. Además, adelantó que una séptima empresa, ya instalada en Monclova, anunciará próximamente una ampliación que generará más empleos.

Villarreal Pérez destacó que, de cumplirse las proyecciones, al cierre del año estas inversiones podrían generar más de 2 mil empleos directos, lo que representaría un impulso significativo para la economía local.

No obstante, reconoció que algunas inversiones han permanecido en "stand by" debido a la falta de definiciones en el entorno global y acuerdos comerciales, aunque aseguró que el municipio mantiene contacto constante con las empresas para asegurar su interés en la región. "Esto nos permite seguir en comunicación con ellos para que, cuando se tomen decisiones a nivel global, Monclova y la región continúen siendo una opción viable para su llegada", explicó.

Finalmente, el alcalde subrayó que, pese a los retos internacionales, empresas ya establecidas continúan generando empleo de manera sostenida, como es el caso de una compañía que, del mes de octubre a marzo, contrató a 500 trabajadores.