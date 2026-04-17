Coahuila implementa brigadas para combatir dengue y rickettsia

Ante el registro de alrededor de 150 casos de dengue y rickettsia en la Región Centro, se implementarán brigadas integrales de limpieza, fumigación y atención a mascotas en colonias consideradas como focos rojos.

El regidor de Salud, Max Elguezabal, informó que estas acciones arrancarán la próxima semana y estarán enfocadas en labores de descacharrización, desparasitación y control sanitario en diversos sectores de la ciudad. "Vamos a tener brigadas enfocadas específicamente a la descacharrización y desparasitación en las diferentes zonas donde vamos a estar trabajando", explicó.

Detalló que las acciones se concentrarán principalmente en colonias de la periferia, como Paradero, Colinas de Santiago y Otilio Montaño, donde ya se tiene definida la logística para intervenir de manera integral.

Como parte de estas jornadas, se ofrecerán servicios gratuitos para mascotas, incluyendo esterilización de perros y gatos, consultas veterinarias y atención médica. Además, se realizarán fumigaciones en áreas identificadas con presencia de garrapatas, a fin de reducir el riesgo de rickettsia.

En estas brigadas participarán la Dirección de Salud Municipal, personal de la Secretaría de Salud, la Jurisdicción Sanitaria y el Centro de Bienestar Animal, en coordinación con otras áreas del municipio. "Donde ya hemos intervenido es en las zonas donde se han presentado casos tanto de dengue como de rickettsia, ahí es donde se están enfocando las acciones", puntualizó.

Elguezabal agregó que, con el inicio de la temporada de lluvias y el incremento de temperaturas, se intensifican las condiciones propicias para la proliferación de estos padecimientos, por lo que reiteró el llamado a la población a mantener limpios sus hogares y evitar la acumulación de objetos que puedan servir como criaderos de mosquitos. Finalmente, señaló que, aunque la cifra oficial corresponde a la Secretaría de Salud, los reportes más recientes indican que los casos registrados en la región rondan los 150, considerados aún como bajos, pero que requieren atención preventiva inmediata.