Carlos Villarreal inicia rehabilitación de plaza en Praderas: 1.4 millones de pesos

Con el objetivo de recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia entre las familias, el alcalde Carlos Villarreal dio inicio a la rehabilitación de la plaza ubicada en la colonia Praderas, en la calle Obrero Unido, entre Napoleón Gómez Sada y avenida Sección 147, con una inversión de 1.4 millones de pesos.

Esta obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova 2026 y se lleva a cabo en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando esfuerzos para seguir mejorando los espacios comunitarios en todos los sectores de la ciudad.

El proyecto beneficiará directamente a los habitantes del sector e incluye la construcción de áreas con concreto estampado, rehabilitación de la cancha con pintura de alta resistencia, colocación de arcilla roja, instalación de luminarias LED, arbotantes, bancas metálicas, aparatos para ejercicio y sistema de riego, además de la construcción de una rampa para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

Durante el arranque, el vecino Jaime Garza Espinoza reconoció la cercanía del gobierno municipal y el impacto de este tipo de obras en la vida diaria de las familias. "Se nota cuando hay atención a las colonias y cuando se trabaja en equipo. Estas obras hacen la diferencia y se agradece que se escuche a la gente", expresó.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que estos espacios son clave para fortalecer la vida comunitaria. "Queremos que nuestras colonias cuenten con lugares dignos donde las familias puedan convivir, hacer deporte y sentirse seguras. Este tipo de obras responden a lo que la gente nos pide y son posibles gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez", señaló.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal continúa llevando obra pública a las colonias, mejorando espacios que forman parte de la vida diaria de las familias y aportando a una ciudad más ordenada, activa y con mejores condiciones para todas y todos.