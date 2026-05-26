Contactanos
Coahuila

Protección Civil Acuña advierte sobre posible tornado en la región

La Secretaría de Gobierno de Coahuila alerta sobre un posible torbellino en Acuña, con lluvias fuertes y vientos intensos.

Por Staff / La Voz - 26 mayo, 2026 - 03:48 p.m.
Protección Civil Acuña advierte sobre posible tornado en la región
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ADVIERTEN POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINO O TORNADO EN ACUÑA

      Protección Civil exhorta a la población a resguardarse y mantenerse atenta a los avisos oficiales

      Acuña, Coahuila de Zaragoza; 26 de mayo de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que el Servicio Meteorológico Nacional identificó una zona de tormenta con movimiento giratorio y desplazamiento hacia el este-noreste, la cual podría favorecer la formación de un torbellino o tornado en el municipio de Acuña.

      De acuerdo con el pronóstico, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

      Asimismo, se prevén vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en la región norte del estado. Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, anuncios, cables eléctricos, estructuras ligeras y objetos sueltos.

      Acciones de la autoridad

      Ante este escenario, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a la población de Acuña y municipios cercanos a mantenerse atenta a los avisos oficiales y atender las siguientes recomendaciones preventivas:

      Si se encuentra en su vivienda:

      * Resguárdese en la planta baja de una construcción sólida, en habitaciones interiores y lejos de ventanas.

      * Cierre y asegure puertas, ventanas y toldos.

      * Retire objetos que puedan desprenderse o caer a la vía pública.

      * Proteja a sus animales de compañía.

      * Evite salir de casa si no es necesario.

      * Mantenga a la mano documentos importantes, lámparas y teléfono celular con carga.

      Si se encuentra en la calle o en campo abierto:

      * Busque refugio de inmediato en una construcción sólida.

      * Manténgase alejado de árboles, postes, muros, cornisas, anuncios espectaculares y estructuras inestables.

      * Evite resguardarse debajo de árboles, láminas, tejabanes o estructuras frágiles.

      * Aléjese de cables eléctricos caídos o dañados.

      Si conduce un vehículo:

      * Disminuya la velocidad y mantenga las luces encendidas.

      * Extreme precauciones ante posibles caídas de árboles, cables, objetos sueltos o encharcamientos.

      * Evite estacionarse debajo de árboles, anuncios espectaculares o estructuras ligeras.

      * Tenga precaución al circular por puentes y al rebasar vehículos de carga pesada, ya que las ráfagas de viento pueden afectar la estabilidad del vehículo.

      * Si las condiciones se tornan severas, detenga la marcha en un sitio seguro y resguárdese en una construcción sólida.

      Detalles confirmados

      Protección Civil recuerda que las condiciones de viento pueden favorecer la propagación de incendios, por lo que se pide a la población evitar fogatas, quemas de basura o cualquier tipo de fuego al aire libre.

      Las autoridades estatales mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y reiteran el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales.

      En caso de emergencia, comunicarse al 911.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados