Dispara abuelo contra su nieto en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.- La discusión entre familiares terminó en un violento ataque armado registrado este martes en la colonia Santa Fe, en Ramos Arizpe, donde un hombre de 34 años resultó gravemente herido tras recibir disparos presuntamente realizados por su propio abuelo.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto ocurrió al interior de una vivienda cuando el adulto mayor, de 75 años, habría reclamado a su nieto por considerarlo responsable de la pérdida de su empleo. La confrontación fue subiendo de tono hasta que, presuntamente, el hombre sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones contra el joven.

Trascendió que los proyectiles impactaron a la víctima a la altura del abdomen, por lo que fue auxiliado por su madre, quien lo trasladó de emergencia a la Clínica 88 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue llevado al Hospital Ixtlero, donde permanece bajo atención médica, su estado de salud fue reportado como delicado.

Detalles del ataque armado

Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar a bordo de una bicicleta, lo que provocó una intensa movilización de elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes implementaron un operativo para dar con su paradero.

Arresto del abuelo

Horas después, las autoridades lograron ubicar y detener al adulto mayor sobre la prolongación Isidro López Zertuche y la carretera Los Pinos. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica.