Presenta Tony Flores justificantes falsos para faltar al Congreso: México Avante.

Tony miente al Congreso para volarse las sesiones y hacer campaña.

El presidente estatal de México Avante y candidato al Distrito 5, Fernando Rodríguez, acusó al diputado local con licencia Tony Flores de presentar justificantes presuntamente falsos ante el Congreso del Estado para ausentarse de sus responsabilidades legislativas mientras realiza actividades de campaña política.

Rodríguez señaló que resulta incongruente que quien busca nuevamente la confianza de los ciudadanos recurra, según dijo, a mecanismos irregulares para evadir su obligación de asistir a las sesiones del Poder Legislativo. Afirmó que los ciudadanos merecen representantes que den la cara, cumplan con su trabajo y actúen con transparencia, no políticos que, aseguró, "engañan al Congreso para dedicarse de tiempo completo a promover su imagen".

Acciones de la autoridad

El dirigente de México Avante sostuvo que la presentación de documentos para justificar ausencias debe estar plenamente sustentada y ser verificable, pues de lo contrario se estaría faltando a la verdad ante una institución pública. "No se puede pedir el voto de la gente mientras se le miente al Congreso del Estado. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué un legislador falta a sus obligaciones y si las razones que presenta son reales", manifestó.

Fernando Rodríguez fue más allá y retomó señalamientos que ha realizado públicamente respecto al origen de la candidatura de Tony Flores. De acuerdo con sus dichos, el legislador habría obtenido la postulación mediante acuerdos económicos con la dirigencia política de su entonces proyecto electoral. "Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se construyeron esas candidaturas. Nosotros hemos señalado públicamente que Tony Flores habría pagado alrededor de 50 millones de pesos para obtener una diputación, situación que refleja una visión patrimonialista y de negocios de la política", afirmó.

Detalles confirmados

Rodríguez sostuvo que mientras miles de ciudadanos trabajan todos los días para ganarse la vida, existen políticos que consideran los cargos públicos como inversiones personales y no como espacios de representación popular. Agregó que los recientes justificantes presentados para ausentarse de las sesiones legislativas fortalecen la percepción de que el interés principal de Flores es mantener un proyecto político personal antes que cumplir con las responsabilidades para las que fue electo.

Asimismo, pidió que las instancias competentes revisen la documentación presentada ante el Congreso y determinen si existió alguna irregularidad. "La función legislativa exige responsabilidad, honestidad y presencia. No puede convertirse en un cargo al que se acude solamente cuando conviene políticamente", expresó.

Finalmente, el candidato de México Avante afirmó que la ciudadanía está cansada de los privilegios, la simulación y la política basada en el dinero, por lo que llamó a fortalecer la rendición de cuentas y a exigir que quienes ocupan cargos públicos respondan con hechos y no con excusas.