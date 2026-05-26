Abrirán reclutamiento para perfiles mineros y técnicos en Nueva Rosita

Con el propósito de fortalecer la vinculación laboral en la Región Carbonífera, este jueves 28 de mayo se realizará una jornada de reclutamiento dirigida a personas con experiencia en minería, mantenimiento industrial y áreas administrativas.

La jornada se llevará a cabo el 28 de mayo en un centro social de Nueva Rosita, de 9:00 a 14:00 horas, donde se ofertarán vacantes relacionadas con operación de mina, procesos metalúrgicos, mantenimiento y soporte administrativo.

Entre los perfiles solicitados destacan operadores de maquinaria pesada, personal con experiencia en minas subterráneas, técnicos en electromecánica, electricidad industrial y mantenimiento mecánico, así como profesionistas en recursos humanos, contabilidad, sistemas y salud ocupacional.

También se contempla la contratación de personal para laboratorio, ensayes, lixiviación y procesos de planta, áreas consideradas clave dentro de la industria minera.

Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera, señaló que este tipo de jornadas permiten acercar oportunidades de empleo formal a trabajadores con experiencia en el ramo minero, aprovechando la mano de obra especializada que existe en la cuenca carbonífera.

Las vacantes contemplan prestaciones superiores a las establecidas por la ley, además de servicios de transporte, comedor y hospedaje en campamento para algunos puestos operativos.