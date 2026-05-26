Reconoce la SEDU planteles en Coahuila tienen más de 50 años

Saltillo, Coahuila.- La subsecretaria de Planeación Educativa de Coahuila, María del Carmen Ruiz Esparza, reconoció que las escuelas del estado enfrentan severos problemas de infraestructura, luego del fallecimiento de un menor en un plantel de Monclova tras caer de un columpio.

La funcionaria señaló que gran parte de los planteles educativos en Coahuila tienen más de 50 años de antigüedad, situación que complica su mantenimiento y rehabilitación. "Creemos que nuestras escuelas a nivel estado todas tienen problemas de infraestructura; son escuelas que tienen más de 50 años de construidas. El 85 por ciento de ellas se han ido construyendo a través de este tiempo", expresó.

Indicó que, históricamente, la política de construcción educativa en México ha sido entregar las escuelas a las comunidades para su cuidado y mantenimiento, aunque admitió que no todos los planteles han recibido la atención necesaria. Ruiz Esparza reconoció que los problemas de rehabilitación son evidentes y lamentó que el presupuesto federal destinado al mantenimiento escolar se reduzca cada año.

"Nuestro presupuesto para atenderlas enviado por la Federación cada año se reduce, se estrangula y nos vemos en una situación complicada; sin embargo, no dejamos de atender y de ver, en la medida de nuestras posibilidades, coordinados con otras instituciones y dependencias para salir adelante", comentó.

Accidente en Monclova: investigación en curso

Sobre el accidente ocurrido en Monclova, explicó que actualmente se realiza una investigación para determinar las condiciones en las que se encontraba el área de juegos infantiles y deslindar responsabilidades. Añadió que la Secretaría de Educación mantiene revisiones constantes en los planteles, especialmente en temas eléctricos, debido a la sobrecarga provocada por la instalación de minisplits.

"Estamos revisando el tema eléctrico en el cien por ciento de las escuelas. Las escuelas están comprando minisplits y están tronando los cableados y transformadores", explicó. La subsecretaria detalló que las inspecciones ya concluyeron en las regiones Norte y Laguna, mientras que continúan en la región Centro y posteriormente llegarán al Sureste del estado.

Retiro de juegos infantiles en mal estado

Respecto a los juegos infantiles en mal estado, indicó que su retiro requiere acuerdos con las asambleas de padres de familia, ya que forman parte del patrimonio de las comunidades escolares. "Hay ocasiones en que tenemos que sentarnos más de un día a platicar con los padres de familia para explicarles los riesgos que representan", señaló. Finalmente, aclaró que ni la Secretaría de Educación ni el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa entregan juegos infantiles en las escuelas, por lo que revisan aquellos instalados posteriormente sin autorización oficial.