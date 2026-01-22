Incentivos del IMSS buscan retener médicos en Monclova

Un total de 25 médicos especialistas llegarían de manera inicial a las clínicas del IMSS en la Región Centro de Coahuila, como resultado de los acuerdos alcanzados entre el delegado del IMSS en el estado, Valeriano Ibáñez, y el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, quienes pactaron una serie de incentivos y apoyos para atraer y retener personal médico especializado.

Lo anterior fue dado a conocer por Max Elgezabal, regidor de Salud, quien acompañó al alcalde en una reunión con el delegado del IMSS, donde se abordó la urgente necesidad de especialistas en esta zona del estado.

El funcionario municipal explicó que, actualmente, la Región Centro requiere entre 35 y 40 especialistas, contando con una plantilla aproximada de 60 médicos, sin embargo, se optó por iniciar con la llegada de 25 profesionistas como una primera etapa.

"El objetivo es traer especialidades clave como neurocirugía, angiología y cardiología intervencionista, ya que la Clínica 7 del IMSS cuenta con un área de hemodinamia, la cual no existe en ninguna otra unidad de la región Centro ni al norte del estado", señaló Elgezabal, destacando que con el personal adecuado se podría brindar atención a pacientes de ambas regiones.

Indicó que el alcalde Carlos Villarreal reiteró su compromiso de apoyar al IMSS con incentivos económicos, apoyo en rentas de vivienda, descuentos en comercios y restaurantes, facilidades en trámites de visa, así como convenios con hospitales privados para que los especialistas puedan ejercer también su actividad privada.

El regidor puntualizó que estos incentivos no son nuevos, ya que desde administraciones anteriores se han implementado estrategias similares para atraer médicos a Monclova; sin embargo, reconoció que uno de los principales problemas ha sido la rotación de personal, ya que muchos médicos toman su base y posteriormente regresan a sus lugares de origen.

Actualmente, el IMSS ha establecido candados administrativos para evitar la salida inmediata de médicos recién contratados, otorgando un plazo mínimo de dos años de permanencia, aunque persiste el riesgo de renuncias voluntarias.

"El reto es ser proactivos y pensar en las necesidades reales de la población. Sabemos que al médico se le ofertan plazas en distintas ciudades como Saltillo, Piedras Negras o Acuña, y la mayoría decide por cercanía o conveniencia", explicó.

Finalmente, Elgezabal subrayó que una de las mayores carencias es la falta de neurocirujanos, ya que actualmente solo se cuenta con uno que acude los fines de semana, lo que genera saturación en quirófano y consultas irregulares.

"El objetivo es que los especialistas echen raíces en Monclova, que se queden, porque hacen mucha falta y la región los necesita", concluyó.