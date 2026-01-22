Contactanos
Coahuila

Convenio entre DUAL e ICATEC busca empleo en Monclova

El programa de capacitación técnica permitirá a los participantes integrarse a la plantilla de DUAL.

Por Staff / La Voz - 22 enero, 2026 - 08:50 p.m.
Convenio entre DUAL e ICATEC busca empleo en Monclova
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Con el objetivo de generar más oportunidades de empleo y fortalecer la capacitación técnica de las y los monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la firma de un convenio de colaboración con la empresa DUAL y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC). Esta acción se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, como parte de la estrategia social Mejora, orientada a impulsar el desarrollo económico y social de las familias coahuilenses.

       

      El convenio permitirá la implementación de un programa de capacitación técnica dirigido a la población en general, a través del que las personas que concluyan satisfactoriamente el proceso, tendrán la oportunidad de integrarse a la plantilla laboral de la empresa DUAL, beneficiando a habitantes de Monclova y la región.

      El alcalde Carlos Villarreal reconoció el respaldo de la Secretaría del Trabajo del Estado, encabezada por Nazira Zogbi, así como del ICATEC, a cargo de Marco Cantú, por hacer posible un programa diseñado de acuerdo con las necesidades reales del sector productivo.

      "Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y el Gobierno del Estado, estamos impulsando programas de capacitación que sí conectan a nuestra gente con empleos formales. Esta coordinación nos permite atraer inversión, fortalecer a las empresas y generar oportunidades reales para las familias de Monclova y la región", subrayó el edil.

       

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, sumando esfuerzos para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo en Monclova.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados