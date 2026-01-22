Convenio entre DUAL e ICATEC busca empleo en Monclova

Con el objetivo de generar más oportunidades de empleo y fortalecer la capacitación técnica de las y los monclovenses, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la firma de un convenio de colaboración con la empresa DUAL y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC). Esta acción se realiza con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, como parte de la estrategia social Mejora, orientada a impulsar el desarrollo económico y social de las familias coahuilenses.

El convenio permitirá la implementación de un programa de capacitación técnica dirigido a la población en general, a través del que las personas que concluyan satisfactoriamente el proceso, tendrán la oportunidad de integrarse a la plantilla laboral de la empresa DUAL, beneficiando a habitantes de Monclova y la región.

El alcalde Carlos Villarreal reconoció el respaldo de la Secretaría del Trabajo del Estado, encabezada por Nazira Zogbi, así como del ICATEC, a cargo de Marco Cantú, por hacer posible un programa diseñado de acuerdo con las necesidades reales del sector productivo.

"Gracias al trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y el Gobierno del Estado, estamos impulsando programas de capacitación que sí conectan a nuestra gente con empleos formales. Esta coordinación nos permite atraer inversión, fortalecer a las empresas y generar oportunidades reales para las familias de Monclova y la región", subrayó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, sumando esfuerzos para fortalecer el desarrollo económico y la generación de empleo en Monclova.