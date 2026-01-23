Ticketmaster falla en preventa exclusiva de BTS

Lo que prometía ser un día histórico para el K-Pop en México se ha transformado en una jornada de frustración para miles de seguidores de BTS. Desde las 9:00 a.m. de este viernes, usuarios han reportado fallas sistémicas en la plataforma de Ticketmaster al intentar ingresar a la preventa exclusiva para fans con membresía oficial, denunciando errores en los códigos de acceso y bloqueos injustificados en la fila virtual.

La alta demanda, que según estimaciones extraoficiales superó las 500 mil personas en espera simultánea, ha puesto a prueba la infraestructura digital de la boletera en medio del regreso de la gira mundial ARIRANG.

Problemas reportados por los fans

A través de redes sociales, el hashtag #TicketmasterNoSirve se volvió tendencia nacional en cuestión de minutos. Los fans señalan tres fallas recurrentes:

Códigos Inválidos: Usuarios que recibieron su código oficial vía Weverse reportan que el sistema los marca como "incorrectos" o "ya utilizados".

Expulsión de la fila virtual: Tras esperar por más de una hora, la página se refresca automáticamente, enviando a los fans al final de la fila de espera (que en algunos casos supera los 150 mil turnos).

Bloqueo por sospecha de bot: El sistema ha bloqueado direcciones IP de usuarios legítimos, confundiéndolos con revendedores automatizados, impidiéndoles incluso ver el mapa del recinto.

Respuesta de Ticketmaster y Ocesa

Ante la oleada de quejas, la empresa emitió un breve comunicado a través de sus canales digitales solicitando a los fans "no refrescar el navegador" y asegurando que la venta fluye de manera constante a pesar de la saturación. Sin embargo, no se ha dado una solución específica para aquellos cuyos códigos siguen siendo rechazados.

"Es una falta de respeto. Nos preparamos meses para esto, pagamos una membresía y el sistema simplemente no reconoce nuestros accesos", declaró una representante de uno de los clubes de fans más grandes de México.

Contexto: Un día de contrastes en la agenda nacional

Mientras el ARMY lucha por boletos, la agenda política y social de México no se detiene:

Diplomacia: Se asimila la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador en el Reino Unido.

Seguridad: En Torreón continúa la exigencia de justicia por el caso Chris Hernán.

Economía: Los depósitos de la Pensión Bienestar avanzan hoy para apellidos con la letra "R".