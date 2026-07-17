Bloquean Eje Central en Acuña presunta agresión a un menor
Familiares del niño se manifestaron primero en la Fiscalía y posteriormente cerraron la vialidad para demandar información sobre el caso.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, COAH.— Familiares de un menor bloquearon la circulación sobre el Eje Central para exigir avances en la investigación de un caso en el que, presuntamente, un adulto agredió al niño, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de Piedras Negras para recibir atención médica.
Inicialmente, los manifestantes se concentraron en las instalaciones de la Fiscalía General, donde solicitaron información sobre el avance de las investigaciones.
Protesta en Eje Central
Más tarde, trasladaron la protesta al Eje Central, donde interrumpieron la circulación vehicular para exigir una respuesta de las autoridades.
Respuesta de las autoridades
Elementos de distintas corporaciones atendieron a los manifestantes y les informaron que la investigación continúa en proceso, por lo que deberán esperar a que concluyan las diligencias correspondientes.