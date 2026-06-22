Monclova proyecta tres nuevas preparatorias

MONCLOVA, COAH.- Monclova proyecta la construcción de tres nuevas preparatorias del sistema Margarita Maza de Juárez, como parte de un programa federal impulsado mediante gestiones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El alcalde informó que el proyecto se encuentra en una etapa inicial y que actualmente se trabaja de manera coordinada entre la Sindicatura, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano para identificar predios que cumplan con los requisitos establecidos por el programa.

Explicó que estas instituciones buscan fortalecer la oferta educativa de nivel medio superior y prevenir un posible rezago en la disponibilidad de espacios para la matrícula estudiantil. "Son preparatorias que se están instalando a nivel nacional y en esta primera etapa a Monclova le corresponden tres, para fortalecer el sistema educativo y atender las necesidades futuras", señaló.

Villarreal Pérez indicó que durante este mes serán analizados y propuestos entre siete y ocho terrenos ubicados en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de facilitar el acceso de estudiantes de diversas colonias y reducir los tiempos de traslado.

Precisó que, de acuerdo con las reglas de operación del programa federal, los predios deberán ser donados, ya que se trata de infraestructura educativa de largo plazo. Añadió que los terrenos serán evaluados por instancias federales, las cuales determinarán cuáles cumplen con las condiciones técnicas y jurídicas requeridas para el desarrollo de los proyectos.

Respecto a la inversión, señaló que aún no existe un monto definido, debido a que el proceso se encuentra enfocado en la validación de los predios. Será la Secretaría de Educación Pública federal, en coordinación con el Gobierno del Estado, la encargada de dar a conocer los recursos una vez que los proyectos queden formalmente establecidos.

El alcalde explicó que, tras la selección de los terrenos, deberá cumplirse un procedimiento administrativo que incluye la desincorporación de los predios, su aprobación por el Cabildo, el envío del expediente al Congreso del Estado y, posteriormente, su donación al Gobierno Federal.

Finalmente, estimó que, de cumplirse los tiempos previstos, las tres nuevas preparatorias podrían entrar en operación en agosto de 2027.