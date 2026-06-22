Oscar Mario Medina solicita acelerar subasta de activos de AHMSA en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Tras la nueva prórroga otorgada por la jueza al síndico para la entrega de las bases de la subasta de activos de AHMSA, la Unión de Organismos Empresariales pidió acelerar el procedimiento al considerar que los retrasos prolongan la incertidumbre de los trabajadores y la parálisis económica de la región.

El presidente del organismo, Oscar Mario Medina Martínez, reconoció que las ampliaciones de plazo forman parte del proceso legal derivado del concurso mercantil; sin embargo, advirtió que su reiteración comienza a generar desgaste en la percepción social.

Explicó que dentro del expediente aún se integran requerimientos técnicos y observaciones relacionadas con actores financieros y comerciales involucrados, entre ellos Afirme y Cargill, aspectos que el síndico debe solventar antes de establecer las bases definitivas de la subasta.

Medina Martínez señaló que, aunque el procedimiento continúa su cauce institucional, en la región persiste la exigencia de mayor agilidad debido al impacto económico ocasionado por la paralización de la siderúrgica.

Indicó que existe expectativa de que en el corto plazo se concrete la publicación de las bases, lo que permitiría avanzar hacia la venta de activos y abrir una ruta para el cumplimiento de obligaciones laborales que permanecen pendientes.

Asimismo, sostuvo que cada nueva prórroga incrementa la incertidumbre y complica el panorama económico regional, por lo que insistió en la necesidad de concluir el proceso con certeza jurídica, pero también con mayor rapidez.

"Cada retraso prolonga la expectativa de miles de familias y de la actividad económica regional, por lo que es importante que el procedimiento avance conforme a los tiempos más ágiles posibles", señaló.