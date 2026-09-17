Sergio Kobel Romanía exige justicia por contaminación en el Río Sabinas

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Sergio Kobel Romanía, activista y defensor del Río Sabinas y la Presa Don Martín, señaló que no existen avances en torno a la inspección y eventual clausura del tajo El Pinabete, pese a la reunión que sostuvieron con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pasado 2 de septiembre.

Afirmó que, El Pinabete representa el mayor daño para el Río Sabinas debido a la contaminación que, señaló, se registra en el cauce, además de otro tajo ubicado en el centro del manantial en Sabinas.

"Ahora nos salen con que la próxima semana estarán por la Carbonífera, les vamos a dar ese tiempo, puesto que ya son tres semanas y nada, no somos juguetes de nadie", expresó Kobel Romanía.

Agregó a través de su perfil en Facebook que, los defensores del río únicamente solicitan justicia y que se detenga el daño al afluente, al considerar que las autoridades conocen los puntos donde se registra la afectación.

Advirtió que, de no avanzar, convocarán a la población a sumarse a la lucha de nueva cuenta y, pidió que, el tema sea conocido por personas cercanas a la presidenta de México.

El defensor difundió además a través de redes sociales un comunicado de Conagua, en el que, el organismo informó que realiza un estudio puntual de la exposición de motivos presentada inicialmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto al desagüe de la mina El Pinabete, a fin de determinar las acciones técnico-administrativas que resulten legal y técnicamente procedentes.

Acciones de la autoridad

En el documento, la Comisión Nacional del Agua, solicitó proporcionar la ubicación geográfica de los puntos de derivación irregular de aguas sobre el Río Sabinas y sus afluentes, con el propósito de iniciar el análisis y, en su caso, emitir órdenes formales de visita para una intervención directa de clausura y remediación del sitio, además de solicitar apoyo al Estado mediante la Secretaría del Medio Ambiente y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El organismo agregó que, al tratarse de una corriente bajo competencia del nivel central, las órdenes deben ser emitidas por la Gerencia de Inspección y Medición de la Subdirección General de Administración del Agua, mismas que ya fueron solicitadas por el Organismo de Cuenca Río Bravo, por lo que las acciones están programadas para realizarse la próxima semana.