Transformador se quema en colonia El Encino; vecinos alertan por riesgo eléctrico

NAVA, COAH.– Vecinos de la colonia El Encino reportaron un transformador que comenzó a quemarse en el cruce de las calles Centinela y Francisco Villa, situación que generó preocupación entre habitantes del sector.

De acuerdo con el reporte ciudadano, el incidente fue comunicado tanto a Bomberos como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido al riesgo que representaba una falla en un equipo de la red eléctrica dentro de una zona habitada.

Durante los primeros momentos, vecinos señalaron que tuvieron que esperar alrededor de una hora para recibir atención, ya que la unidad de Bomberos se encontraba atendiendo otro reporte.

Finalmente, el incidente fue atendido y se dio seguimiento a la situación, con la intervención correspondiente para revisar el transformador y evitar que el problema pudiera generar mayores afectaciones.

Acciones de la autoridad

El incidente volvió a poner sobre la mesa la importancia de que los reportes relacionados con instalaciones eléctricas sean atendidos oportunamente, principalmente cuando se presentan en sectores donde existen viviendas cercanas.

Reacciones de la comunidad

Vecinos agradecieron la atención al reporte y señalaron la importancia de mantener vigilancia sobre este tipo de situaciones, evitando que la población se acerque o intente manipular transformadores y cableado eléctrico.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas por este incidente.