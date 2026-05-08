IMSS realiza brigada médica para atender dolor crónico de rodilla en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha una brigada de atención médica enfocada en personas que padecen dolor crónico de rodilla, mediante tratamientos especializados que se ofrecerán en la Clínica 92.

Las jornadas se llevarán a cabo del 7 al 15 de mayo en el área de Traumatología y Ortopedia, donde se brindará atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

De acuerdo con la información proporcionada por personal del IMSS, el programa contempla infiltraciones de rodilla para pacientes que presenten molestias crónicas en esta zona, con el objetivo de mejorar su movilidad y calidad de vida.

El servicio estará disponible únicamente para derechohabientes del instituto, quienes podrán acudir para recibir valoración y tratamiento durante el periodo establecido.