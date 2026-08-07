Dan arranque a subasta de AHMSA

La Sindicatura de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA) publicó la convocatoria para la subasta de los activos esenciales de ambas empresas, con lo que inició formalmente la etapa de participación de inversionistas interesados en el proceso de venta.

La convocatoria, difundida este 5 de agosto, establece los requisitos, condiciones y plazos que deberán cumplir las personas físicas y morales que busquen participar en el procedimiento de enajenación.

Las bases de la subasta podrán ser consultadas por los interesados a través del portal oficial de AHMSA, donde se detalla la documentación necesaria y las reglas para formar parte del proceso.

Detalles de la Subasta

La publicación de la convocatoria da cumplimiento al acuerdo emitido el 31 de julio de 2026 por la Jueza Segunda de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, mediante el cual fue aprobado el Procedimiento Especial de Enajenación de los activos de AHMSA y MINOSA.

La subasta está programada para realizarse el próximo 25 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas, en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Revolución número 1508, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Recomendaciones para Participantes

La Sindicatura exhortó a los posibles participantes a revisar con anticipación las bases y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar su incorporación al procedimiento.

El proceso forma parte de la etapa de quiebra de AHMSA y MINOSA y se desarrolla bajo la conducción y supervisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con el objetivo de avanzar en la venta de los activos esenciales de ambas compañías.