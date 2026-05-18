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Coahuila

Nace bebé en ambulancia de Nava; moviliza emergencia a paramédicos y rescatistas

Paramédicos, rescatistas y personal de salud asistieron con éxito el parto de una joven madre durante la madrugada.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 mayo, 2026 - 02:25 p.m.
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      Nava, Coah.– Una emergencia registrada durante la madrugada de este sábado terminó en un momento de alegría para una familia de Nava, luego de que Nelly Elizabeth Pineda Torres, de 26 años, diera a luz dentro de una ambulancia mientras era trasladada para recibir atención médica.

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      El nacimiento en la ambulancia

      El nacimiento ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando Nelly Pineda entró en labor de parto avanzada, lo que obligó a paramédicos y personal médico a activar el protocolo de atención prehospitalaria dentro de la unidad de emergencia.

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      Durante el traslado participaron elementos de Bomberos y Protección Civil, así como personal de salud que logró asistir el alumbramiento sin complicaciones, permitiendo que la bebé naciera en buenas condiciones de salud.

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      Atención médica posterior

      Posteriormente, madre e hija fueron llevadas al Centro de Salud de Nava, donde médicos confirmaron que ambas se encuentran estables. La joven madre agradeció públicamente la rápida intervención y el apoyo brindado por el personal médico, enfermeros y rescatistas durante la emergencia.

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