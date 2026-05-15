Retiran maquinaria de proveedor en mina de Hércules, aseguran no afecta huelga ni adeudos laborales

Equipo pesado propiedad de la empresa Madisa fue retirado de la mina de Hércules, en Coahuila, tras una resolución emitida por tribunales laborales federales dentro del contexto legal que enfrenta Altos Hornos de México y sus filiales.

La jueza determinó la propiedad de Madisa sobre los equipos retirados.

La movilización de la maquinaria generó inquietud entre trabajadores de la sección minera, quienes difundieron imágenes y reportes en redes sociales al observar la salida de varios equipos del yacimiento. Sin embargo, representantes del gremio aclararon posteriormente que los activos no pertenecen a Minera del Norte, sino a una empresa externa que reclamó la devolución de sus bienes.

Según se informó, una jueza en materia colectiva con sede en la Ciudad de México determinó la legítima propiedad de Madisa sobre los equipos, autorizando así su entrega inmediata. Para garantizar el cumplimiento de la resolución, un actuario laboral federal adscrito a tribunales de Torreón acudió a la mina para supervisar personalmente la diligencia.

Trabajadores de la mina expresan inquietud por el retiro de maquinaria.

Durante el operativo, personal jurídico y comisiones de vigilancia integradas por los propios trabajadores verificaron que la maquinaria retirada coincidiera exactamente con el inventario autorizado en la resolución judicial, evitando que se extrajeran bienes relacionados con la operación de la empresa minera.

El operativo se realizó sin incidentes y con supervisión de autoridades.

Dirigentes sindicales explicaron a la base obrera que este procedimiento no modifica las condiciones de la huelga que permanece vigente ni afecta los derechos laborales pendientes de los trabajadores. Indicaron que los salarios caídos y demás prestaciones continúan contemplados dentro del concurso mercantil que enfrenta la acerera.

La salida del equipo se desarrolló sin incidentes y bajo vigilancia de representantes laborales y autoridades federales, mientras obreros mantienen el resguardo de las instalaciones de la mina.