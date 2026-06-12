Reciben menores el sacramento de la Confirmación al concluir su formación en catecismo

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La Iglesia católica realizó ceremonias de Confirmación para menores que concluyeron su proceso de formación en catecismo al finalizar el ciclo escolar.

Importancia de la Confirmación

El párroco de la iglesia San Francisco de Asís, José Raúl Pérez, señaló que es de suma importancia que los niños culminen su preparación dentro de la Iglesia, como parte de su formación religiosa y espiritual.

Indicó que este sacramento representa una reafirmación de la fe católica y que su significado se fortalece con el acompañamiento de los padres de familia durante todo el proceso de preparación.

Llamado a las familias

El sacerdote hizo un llamado a las familias para continuar fomentando las enseñanzas de la Iglesia y mantener la participación de los menores en las actividades de formación religiosa.

Asimismo, exhortó a los padres a seguir acercando a sus hijos al aprendizaje de la fe y a la vida pastoral de la comunidad, con el fin de fortalecer los valores y principios que promueve la Iglesia católica.