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Coahuila

Realizan deportación controlada de dos ciudadanos estadounidenses en el puente Acuña-Del Río

Autoridades de México y Estados Unidos coordinaron la entrega de personas requeridas por distintos delitos, como parte de los acuerdos de colaboración binacional.

Por Angel Garcia - 12 junio, 2026 - 06:15 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Autoridades mexicanas y estadounidenses realizaron una deportación controlada en el puente internacional Acuña-Del Río, como parte de las acciones coordinadas entre corporaciones de ambos países.

      La Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y elementos del US Marshals Service, entregó a Rubby N, de 38 años de edad y nacionalidad estadounidense.

      De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mujer era requerida por presuntos delitos relacionados con robo y por una investigación vinculada al cuidado de menores de edad.

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      Asimismo, fue entregado Hervey N, de 30 años de edad y también de nacionalidad estadounidense, quien era requerido por autoridades de su país por una investigación relacionada con tráfico de personas.

      Las autoridades informaron que una de las detenciones se realizó en Ciudad Acuña y destacaron que este tipo de operativos forman parte de los mecanismos de cooperación internacional para la localización y entrega de personas requeridas por la justicia.

      Acciones de la autoridad

      Las corporaciones mexicanas y estadounidenses mantienen la coordinación operativa para fortalecer las acciones de seguridad y colaboración en la región fronteriza.

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