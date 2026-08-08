Productores de Ciudad Acuña conocen nueva maquinaria para fortalecer el campo

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Productores de la región conocieron nuevas opciones de maquinaria durante una exhibición realizada en el ejido La Esmeralda, donde se presentaron tractores y herramientas destinadas al sector rural.

La exhibición de maquinaria agrícola busca impulsar el desarrollo rural en la región.

La muestra tuvo como objetivo ofrecer alternativas a productores y ganaderos para realizar sus actividades de manera más eficiente y responder a las necesidades que enfrenta actualmente el campo.

Productores locales exploran alternativas para mejorar la productividad en sus ranchos.

El sector rural mantiene una relevancia importante en la región, por lo que se busca impulsar su desarrollo, fortalecer la productividad y facilitar el acceso a herramientas que permitan mejorar las labores agropecuarias.

La muestra de maquinaria incluye tractores y herramientas para el sector agropecuario.

Durante la exhibición, los productores tuvieron la oportunidad de conocer opciones de maquinaria que pueden contribuir a optimizar las actividades en sus ranchos y unidades de producción.

Los productores continúan buscando alternativas que les permitan mejorar sus procesos de trabajo y contribuir al crecimiento de sus ranchos, así como al fortalecimiento de la actividad agropecuaria regional.