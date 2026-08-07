Servicio Nacional de Empleo Coahuila busca candidatos para DUAL e INEQSA

El Servicio Nacional de Empleo Coahuila Región Centro realizará un reclutamiento dual para las empresas DUAL e INEQSA, con diversas vacantes dirigidas a perfiles operativos, técnicos y profesionales.

La jornada se llevará a cabo este martes 11 de agosto de 2026, en las oficinas del Servicio de Empleo Coahuila Región Centro, en un horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Entre las oportunidades laborales disponibles se encuentra la vacante de operador de costura automotriz para la empresa DUAL, dirigida a personas de entre 20 y 50 años, con escolaridad mínima de secundaria y experiencia de uno a dos años. La función principal será realizar costuras para asientos de automóvil mediante el uso de maquinaria industrial.

También se ofrece la posición de Project Manager, para candidatos de entre 30 y 50 años, con ingeniería y experiencia mínima de tres años liderando equipos de producción, administración de indicadores, mejora continua y cumplimiento de objetivos operativos. Para este puesto se requiere dominio del idioma inglés.

DUAL cuenta además con vacantes para Senior Assistant Customer Service y Supervisor de Materiales. La primera requiere experiencia en seguimiento a clientes, coordinación de logística, control de embarques y cumplimiento de entregas; mientras que la segunda solicita conocimientos en logística, inventarios, Excel, ERP, conteos cíclicos, análisis de diferencias y procesos de almacenamiento.

Por parte de INEQSA se ofertan puestos de mecánico de piso y ayudante de mecánico. El primero está dirigido a personas de entre 25 y 40 años, con preparatoria y experiencia de uno a dos años en mantenimiento preventivo y correctivo de montacargas, inspecciones y lubricación.

La vacante de ayudante de mecánico contempla candidatos de 20 a 40 años, con escolaridad secundaria, para apoyar en trabajos de mantenimiento a montacargas.

El Servicio Nacional de Empleo Coahuila invitó a las personas interesadas a acudir con documentación laboral para participar en el proceso de reclutamiento y conocer los requisitos específicos de cada puesto.