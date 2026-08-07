Ropa de segunda mano atrae compradores en Miravalle

La venta y compra de ropa de segunda mano continúa siendo una de las principales tradiciones comerciales en los tianguis, conocidos localmente como "pulgas", donde estos puestos concentran la mayor afluencia de compradores.

Este viernes, en la pulga instalada en la colonia Miravalle, los locales dedicados a la venta de ropa usada fueron los que registraron mayor movimiento de clientes, quienes buscaron prendas a bajo costo para toda la familia.

En estos puestos es posible encontrar ropa de diferentes tallas, estilos y colores, además de artículos para el hogar como sábanas, colchas, cortinas, cojines y toallas.

Los precios oscilan desde 10 pesos por pieza en prendas como blusas, playeras, shorts y vestidos, mientras que los pantalones de mezclilla alcanzan hasta los 150 pesos.

Para Juanita, compradora habitual, la ropa de segunda representa una alternativa para cuidar la economía familiar. Recomendó lavar las prendas antes de utilizarlas para garantizar que se encuentren limpias y en condiciones adecuadas para su uso.