Cuentos, imaginación y diversión llegan a Río Escondido
Niñas, niños y familias disfrutaron del espectáculo de cuenta cuentos "Kary y Yoyis", a cargo de Karina Jiménez.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
NAVA, COAH. — La magia de los cuentos llegó a la comunidad de Río Escondido, donde niñas, niños y familias disfrutaron de una jornada llena de imaginación y diversión con la presentación de Karina Jiménez y su espectáculo de cuenta cuentos "Kary y Yoyis".
Durante la actividad, los pequeños se sumergieron en distintas historias a través de la narración oral, participaron en las dinámicas y dejaron volar su imaginación en un ambiente de convivencia familiar.
Impacto en la comunidad
Este tipo de encuentros representan una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a la lectura y la cultura de una manera entretenida, además de generar espacios de convivencia entre las familias de la comunidad.
Detalles confirmados
La presentación reunió a personas de distintas edades, quienes disfrutaron de una tarde diferente, llena de creatividad, historias y momentos de convivencia en Río Escondido.