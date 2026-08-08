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Coahuila

Cuentos, imaginación y diversión llegan a Río Escondido

Niñas, niños y familias disfrutaron del espectáculo de cuenta cuentos "Kary y Yoyis", a cargo de Karina Jiménez.

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 agosto, 2026 - 04:37 p.m.
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      NAVA, COAH. — La magia de los cuentos llegó a la comunidad de Río Escondido, donde niñas, niños y familias disfrutaron de una jornada llena de imaginación y diversión con la presentación de Karina Jiménez y su espectáculo de cuenta cuentos "Kary y Yoyis".

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      Durante la actividad, los pequeños se sumergieron en distintas historias a través de la narración oral, participaron en las dinámicas y dejaron volar su imaginación en un ambiente de convivencia familiar.

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      Impacto en la comunidad

      Este tipo de encuentros representan una oportunidad para acercar a las nuevas generaciones a la lectura y la cultura de una manera entretenida, además de generar espacios de convivencia entre las familias de la comunidad.

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      Detalles confirmados

      La presentación reunió a personas de distintas edades, quienes disfrutaron de una tarde diferente, llena de creatividad, historias y momentos de convivencia en Río Escondido.

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